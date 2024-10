Urner Wildhut erschiesst nach Schafrissen Wolf

Ein vom Kanton Uri zum Abschuss freigegebener Wolf ist in der Nacht auf Dienstag auf dem Gebiet der Gemeinde Hospental UR von der Wildhut erlegt worden. Das Raubtier hatte zuvor in einem durch ein elektrisches Weidenetz geschützten Gebiet neun Schafe gerissen.

Weil er mehr als sechs durch einen Zaun geschützte Schafe gerissen hatte, ist ein Wolf im Kanton Uri erschossen worden. (Symbolbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Kanton erliess nach den Nutztierrissen eine Abschussverfügung. Organe der Wildhut hätten den Wolf in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober innerhalb des Abschussperimeters auf einer Landwirtschaftsfläche in Hospental erlegt, teilte die Urner Sicherheitsdirektion am Mittwoch mit.

Der erlegte Wolf wurde für die pathologische Untersuchung an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (FIWI) in Bern überführt. Die genetische Untersuchung wird am Laboratoire de Biologie de la Conservation der Universität Lausanne vorgenommen.