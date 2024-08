Nationalfeiertag Altdorf UR eröffnet «Tellsweg»

Altdorf UR hat am Donnerstag den didaktischen und unterhaltenden «Tellsweg» eröffnet. Die eineinhalb Kilometer lange Strecke führt vom Bahnhof zum Dorfkern und erzählt wie es dazu kam, dass Wilhelm Tell in der hohlen Gasse den Landvogt Gessler erschoss.