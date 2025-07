Nach Unfall in Altdorf UR Urner Polizei sucht verletzte Person

In Altdorf hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall auf der Tellgasse in Altdorf UR ereignet. Dabei verletzte sich eine Frau, welche von der Kantonspolizei Uri nun mittels Zeugenaufruf gesucht wird.

Publiziert: 10:17 Uhr