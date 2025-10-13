DE
Mit Auto kollidiert
Motorradfahrer in Hospental UR bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der Furkastrasse in Hospental UR ist am Sonntag ein 52-jähriger Motorradlenker erheblich verletzt worden. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.
Publiziert: 11:09 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto wurde am Sonntag in Hospental ein Töfffahrer schwer verletzt. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER

  • Motorradfahrer bei Kollision auf Furkastrasse schwer verletzt
  • Unfall ereignete sich beim Einbiegen eines Autos auf die Strasse
  • Sachschaden beläuft sich auf rund 10'000 Franken
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Am Sonntag gegen 16 Uhr habe ein Autofahrer vom Parkplatz Höh auf die Furkastrasse Richtung Andermatt einbiegen wollen, teilte die Kantonspolizei Uri am Montag mit. Gleichzeitig fuhr ein Motorrad in Richtung Realp, als es aus bisher ungeklärten Gründen zum Zusammenstoss kam, wie es weiter hiess.

Der 52-jährige Motorradfahrer wurde bei der Kollision erheblich verletzt und mit der Air Glacier ins Spital gebracht.

Der Sachschaden beträgt laut Communiqué rund 10'000 Franken.

