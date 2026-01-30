Mit 149 km/h bei Tempolimit 80 in Silenen UR geblitzt

Darum gehts
- Italienischer Raser fuhr mit Handy auf A2, Polizei stoppte ihn Freitag
- Er darf Schweizer Strassen nicht mehr befahren, Anzeige wegen Rasertatbestand
- Zweiter Fall innerhalb zwei Tagen, Lenker mit 141 km/h unterwegs
Ausserdem bediente der Fahrer am Steuer sein Telefon, wie die Urner Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Sein Auto trug ein italienisches Nummernschild.
Er wird wegen des Rasertatbestands angezeigt und darf Schweizer Strassen nicht mehr befahren.
Es war das zweite Mal innert zwei Tagen, dass die Kantonspolizei Uri auf der A2 einen Raser erwischte.
Am Mittwoch war ein weiterer Lenker mit 141 km/h Nettogeschwindigkeit unterwegs. Auch in jenem Fall betrug die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Das Auto wies ein französisches Nummernschild auf.