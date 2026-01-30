Auf der Autobahn A2 bei Silenen UR hat die Kantonspolizei Uri am Donnerstagnachmittag einen 20-jährigen Autolenker mit 149 km/h geblitzt. Es galt Tempolimit 80.

Mit 149 km/h bei Tempolimit 80 in Silenen UR geblitzt

Mit 149 km/h bei Tempolimit 80 in Silenen UR geblitzt

Darum gehts Italienischer Raser fuhr mit Handy auf A2, Polizei stoppte ihn Freitag

Er darf Schweizer Strassen nicht mehr befahren, Anzeige wegen Rasertatbestand

Zweiter Fall innerhalb zwei Tagen, Lenker mit 141 km/h unterwegs Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ausserdem bediente der Fahrer am Steuer sein Telefon, wie die Urner Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Sein Auto trug ein italienisches Nummernschild.

Er wird wegen des Rasertatbestands angezeigt und darf Schweizer Strassen nicht mehr befahren.

Es war das zweite Mal innert zwei Tagen, dass die Kantonspolizei Uri auf der A2 einen Raser erwischte.

Am Mittwoch war ein weiterer Lenker mit 141 km/h Nettogeschwindigkeit unterwegs. Auch in jenem Fall betrug die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Das Auto wies ein französisches Nummernschild auf.