Frau (75) um 20’000 Franken betrogen

Letzte Woche ist eine Frau aus dem Kanton Uri Opfer von Betrügern geworden. Sie übergab einer unbekannten Täterschaft 20'000 Franken in bar, wie die Urner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Die Urner Kantonspolizei warnt vor Telefonbetrügern. Eine 75-jährige Frau übergab letzte Woche einer unbekannten Täterschaft 20'000 Franken in bar. (Symbolbild) Foto: ROLAND WEIHRAUCH

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein falscher Polizist überzeugte sie am Telefon, dass ihr Bargeld auf die Echtheit geprüft und als Beweismittel in Sicherheit gebracht werden müsse, wie die Polizei in der Mitteilung schrieb.

Die Frau übergab daraufhin 20'000 Franken an eine unbekannte Person. Am nächsten Tag forderten die Täter weitere 5’000 Franken, dieses Mal per Geldtransfer. Dank rechtzeitiger Meldung an die Kantonspolizei Uri konnte die zweite Zahlung verhindert werden.

In den letzten Tagen sind laut der Urner Polizei weitere ähnliche Fälle gemeldet worden. Die Betrüger geben sich jeweils als Polizisten aus und behaupten am Telefon, dass mit der Kreditkarte der Betroffenen Elektronikgeräte gekauft wurden, ohne diese zu bezahlen. Auch das sei eine Betrugsmasche.

Die Polizei rät, den Anruf unverzüglich zu beenden, wenn einem etwas verdächtig vorkommt und Geld oder Wertsachen nie an fremde Personen weiterzugeben. Die «echte» Polizei verlange das niemals.