Im Raum Altdorf Kapo Uri verhaftet mit Messer bewaffnete Frau

Eine Frau wurde am Freitag in Altdorf mit einem Messer aufgegriffen. Die Polizei konnte sie schnell festnehmen, und es gab keine Verletzten. Die Frau wurde zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes in ärztliche Obhut übergeben.