Am Donnerstagmittag hat sich vor dem Gotthard-Nordportal eine Blechlawine gebildet. Autofahrer müssen Geduld mitbringen.

Marian Nadler Redaktor News

«Ich glaub', es geht schon wieder los»: Was Roland Kaiser (73) in seinem bekannten Schlager singt, dürften sich auch die Autofahrer am Donnerstagmittag vor dem Gotthard gedacht haben. Aufgrund des Ferienverkehrs staute es sich vor dem Gotthard-Nordportal zwischen Amsteg und Göschenen UR auf einer Länge von sieben Kilometern, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Autofahrer mussten Geduld mitbringen. Der TCS gab den Zeitverlust mit einer Stunde und 10 Minuten an.