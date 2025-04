Gegen Ausweichverkehr Uri setzt ab Freitag auf A2 Staumanagement um

Der Kanton Uri will, wie in den Vorjahren, auch diesen Frühling mit diversen Massnahmen der Verkehrslawine Herr werden. Er setze ab kommenden Freitag bis zur Öffnung des Gotthardpasses das bewährte Staumanagement um, teilte die Baudirektion am Dienstag mit.

Publiziert: 10:49 Uhr