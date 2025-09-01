Der Brite hatte offenbar keine Lust, lange zu warten.
Eine brenzlige Situation ereignete sich am Samstag im Gotthardtunnel: Wie die Tessiner Polizei mitteilt, wurde ein Töfffahrer beobachtet, wie er mehrere Fahrzeuge im Tunnel überholte. Der Brite (46) konnte schliesslich von Polizisten der Kantonspolizei Uri gestoppt werden.
Die Videoüberwachung zeigte: Insgesamt überholte der Mann 47 Fahrzeuge – darunter zwei Lastwagen und 45 Autos.
Er fuhr betrunken
Gegen den 46-Jährigen wurde Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss erstattet und ihm wurde ein Fahrverbot in der Schweiz erteilt.
Immer wieder sorgen gefährliche Manöver im Tunnel für Schlagzeilen. Im April 2023 wendete ein Deutscher mitten auf der Strasse. Zu allem Übel hatte er auch keine Vignette vorzuweisen.