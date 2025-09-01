Ein britischer Töfffahrer (46) sorgte am Samstag für Aufregung im Gotthardtunnel. Er überholte Dutzende Autos und wurde von der Urner Polizei gestoppt. Der Mann fuhr unter Alkoholeinfluss und erhielt ein Fahrverbot in der Schweiz.

Der Brite hatte offenbar keine Lust, lange zu warten. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Janine Enderli Redaktorin News

Eine brenzlige Situation ereignete sich am Samstag im Gotthardtunnel: Wie die Tessiner Polizei mitteilt, wurde ein Töfffahrer beobachtet, wie er mehrere Fahrzeuge im Tunnel überholte. Der Brite (46) konnte schliesslich von Polizisten der Kantonspolizei Uri gestoppt werden.

Die Videoüberwachung zeigte: Insgesamt überholte der Mann 47 Fahrzeuge – darunter zwei Lastwagen und 45 Autos.

Er fuhr betrunken

Gegen den 46-Jährigen wurde Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss erstattet und ihm wurde ein Fahrverbot in der Schweiz erteilt.

Immer wieder sorgen gefährliche Manöver im Tunnel für Schlagzeilen. Im April 2023 wendete ein Deutscher mitten auf der Strasse. Zu allem Übel hatte er auch keine Vignette vorzuweisen.