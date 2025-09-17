Urner Polizei überwältigt Deutschen mit Taser

Die Kantonspolizei Uri hat am Samstagabend am Alplersee in Sisikon einen Mann mit einem Taser überwältigt, nachdem er zwei Frauen belästigt hatte. Der Mann wurde ins Spital überführt, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Kantonspolizei Uri hat bei einem Einsatz am Alplersee in Sisikon UR zum Taser gegriffen. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gegen 22 Uhr meldeten Zeugen eine «akute Notsituation». Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger zwei Frauen im Alter von 29 und 22 Jahren «massiv» belästigte.

Der Mann habe sich aggressiv und unkontrolliert verhalten, hiess es weiter. Zum Schutz der Betroffenen und der Einsatzkräfte habe die Polizei einen Taser eingesetzt, eine Elektroschockpistole.

Anschliessend sei der Mann vor Ort medizinisch von der Rega versorgt und ins Kantonsspital Uri gebracht worden.