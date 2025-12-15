DE
Leservideo zeigt Brand in Schattdorf
Rauch und Sirenen:Leservideo zeigt Brand in Schattdorf

Feuer in Schattdorf UR
Brand in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

In Schattdorf im Kanton Uri kam es am Montagnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus. Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.
In Schattdorf UR brennt ein Wohnhaus.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Brand in Wohnhaus in Schattdorf UR
  • Einsatzkräfte versuchen, den Brand unter Kontrolle zu bringen
  • Bisher keine Meldungen über einen Personenschaden
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk


Am Montagnachmittag ist in Schattdorf UR ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Nach Angaben von «Alert Swiss» soll das Gebiet weiträumig umfahren werden, hiess es in einer Mitteilung um 14.30 Uhr. Der Brand führe zu einem «starken, unangenehmen Geruch.»

Die Kantonspolizei bestätigte einen Einsatz auf Blick-Anfrage. Kurz nach 14 Uhr sei die Meldung über einen Brand in Schattdorf eingegangen. Vor Ort seien Einsatzkräfte, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Kurz vor 15 Uhr brennt das Wohnhaus noch immer. Meldungen zu einem Personenschaden gebe es bislang noch keine, heisst es von der Kantonspolizei. 


+++ Update folgt +++

