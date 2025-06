Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Hospental wurde ein britischer Autofahrer mit 161 km/h in einer 80er-Zone erwischt. Der 43-Jährige überschritt das Tempolimit um 81 km/h und erhielt ein Fahrverbot für die Schweiz.

Auf der Gotthardstrasse wurde der Mann erwischt. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstag führte die Kantonspolizei Uri an der Gotthardstrasse in Hospental eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei fuhr der Lenker eines Autos mit Kontrollschildern aus Grossbritannien massiv zu schnell.

Das Fahrzeug wurde mit einer Nettogeschwindigkeit von 161 km/h gemessen und überschritt damit die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h – nach Abzug der Messtoleranz – um 81 km/h. Der 43-jährige Fahrer wurde an die Staatsanwaltschaft Uri verzeigt. Ihm wurde ausserdem ein Fahrverbot für die Schweiz auferlegt.

Die durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen der Kantonspolizei Uri dienen der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Sie werden regelmässig an neuralgischen Verkehrspunkten im ganzen Kanton durchgeführt.