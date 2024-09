Am frühen Dienstagabend gerät ein Tessiner Wagen auf der Autobahn A2 ins Schleudern und überschlägt sich. Drei Personen werden in Spitäler gebracht.

Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Am Dienstag, kurz vor 17.45 Uhr, fuhr ein Auto mit Tessiner Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Nach der Ausfahrt aus dem Seelisbergtunnel kollidierte er aus noch ungeklärten Gründen mit mehreren Leitbaken und fuhr geradeaus über die temporäre Mittelleitplanke. Dadurch hob das Auto ab und prallte nach einigen Metern auf der Überholspur auf.

Anschliessend schleuderte er über die Fahrbahn und kollidierte erneut mit der rechten Leitplanke. Durch diesen Aufprall drehte sich das Fahrzeug und überschlug sich, bevor es auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Durch Trümmerteile wurden zwei weitere, korrekt entgegenkommende Fahrzeuge beschädigt. Die Insassen dieser beiden Autos blieben unverletzt. Alle drei Insassen des Tessiner Personenwagens wurden erheblich verletzt.

Feuerwehr rückt an

Zwei Personen wurden mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital nach Altdorf und eine in ein ausserkantonales Spital überführt, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt rund 12'000 Franken und jener an den involvierten Fahrzeugen rund 57’000 Franken.

Infolge Bergungs- und Reparaturarbeiten musste der Seelisbergtunnel Richtung Süden für eineinhalb Stunden und Richtung Nord rund eine Stunde gesperrt werden.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, die Werkhoffeuerwehr Flüelen, die Feuerwehr Beckenried, das Amt für Tiefbau, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri.