In Schattdorf UR sorgte ein ausländischer Autofahrer für Aufsehen. Der Brite fuhr auf einem Fussgängerweg und blieb an einem Pfosten hängen. Die Polizei musste eingreifen, um die Situation zu lösen.

Auto steckt in Schattdorf UR in Fussweg fest

Auto steckt in Schattdorf UR in Fussweg fest

1/4 In Schattdorf UR sorgte ein ausländischer Autofahrer für Aufsehen. Foto: Leserreporter

Darum gehts Britischer Autofahrer verirrt sich auf Fussgängerweg in Schattdorf UR

Polizei musste ausrücken und Begrenzungspfosten entfernen

Fahrt endete nach 50–60 Metern auf dem knapp zwei Meter breiten Weg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

«Die fahren ja überall!» So beschreibt Bruno S.* die Situation in seinem Heimatdorf Schattdorf UR. Und damit meint der ehemalige Metzger Autofahrer aus dem Ausland, die vermehrt durch die Region rauschen. Einem britischen Autofahrer wurde der Ausflug durch die 5000-Seelen-Gemeinde am Freitag gegen 12 Uhr zum Verhängnis, wie S. gegenüber Blick berichtet. «Aber wir sind es ja inzwischen gewöhnt», sagt er.

Ob Ortsunkenntnis oder Abkürzung – warum der Pkw aus dem Vereinigten Königreich den Fussgängerweg statt den ordnungsgemässen Strassen einschlug, ist nicht bekannt. Wie Bilder unseres Leserreporters jedoch zeigen, endete die Fahrt nach circa 50–60 Metern an einem Begrenzungspfosten.

Polizei musste ausrücken

Ob es sich bei dem Besucher von der Insel um einen Fahrer oder eine Fahrerin handelte, ist ungewiss. Die Fahrkünste reichten jedoch offenbar nicht, um die zurückgelegte Strecke des knapp zwei Meter breiten Weges im Rückwärtsgang zu fahren.

Wie die Bilder zeigen, musste die Polizei ausrücken und den unglücklichen Lenker aus der misslichen Lage befreien, indem sie kurzerhand den Pfosten entfernte. Bruno S. zeigte sich angesichts des Vorfalls «not amused», nahm es am Ende aber mit Humor.

*Name der Redaktion bekannt