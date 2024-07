Am Montagmorgen führte der Ferienverkehr zu einem massiven Stau vor dem Gotthard-Tunnel. Die Blechlawine staute sich über 10 Kilometer. Autofahrer müssen sich gedulden.

Fast zwei Stunden müssen sich die Autofahrer derzeit auf dem Weg in den Süden gedulden.

Der Ferienverkehr in den Süden nimmt langsam Fahrt auf. Am Montagmorgen wuchs der Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel auf eine Länge von 10 Kilometer an. Nach 11 Uhr überschritt die Kolonne im Urner Reusstal die Länge von zehn Kilometern, wie der TCS auf dem Kurznachrichtendienst X meldete.

Für die Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutete dies, dass die Fahrt von Erstfeld UR bis zum Tunnelportal in Göschenen UR rund eine Stunde und 50 Minuten dauerte. Vor dem Südportal in Airolo TI hatten die Fahrzeuge dagegen freie Fahrt.