Auf einem Werksareal in Schattdorf hat sich am Dienstag eine Explosion ereignet. Eine Person wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Bei einer Explosion auf einem Firmengelände in Schattdorf UR wurden am Dienstag zwei Personen verletzt. Eine davon lebensbedrohlich. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Laut der Urner Kantonspolizei kam es am Dienstag kurz vor 14.00 Uhr auf einem Firmengelände in Schattdorf aus «derzeit unbekannten Gründen» zu einer Explosion. Zwei Personen wurden laut dem Communiqué am Dienstag verletzt, eine davon lebensbedrohlich.

Die Ursache sowie der genaue Ablauf sind laut der Polizei noch unklar und werden im Auftrag der Bundesanwaltschaft untersucht, hiess es weiter. Vor Ort waren die Rega, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, das Care Team Uri, das Forensische Institut Zürich und die Kantonspolizei Uri im Einsatz.