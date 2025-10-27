DE
FR
Abonnieren

Alpenpässe
Wintersperre auf den Urner Alpenpässen Susten und Furka verhängt

Die Baudirektion Uri hat für den Susten- und den Furkapass die Wintersperre verhängt. Diese traten am Montagmorgen in Kraft. Die Niederschläge der vergangenen Tage führten auch zur temporären Schliessung weiterer Pässe.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Auf der Strasse des Furkapasses gilt seit Montagmorgen die Wintersperre. (Archivaufnahme)
Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts

  • Oberalp- und Klausenpass wegen Schneefalls gesperrt bis auf Weiteres
  • Gotthardpass seit Mittwochabend aufgrund der Witterung ebenfalls geschlossen
  • Neubeurteilung der Lage am Dienstag nach mehrtägiger Sperrung
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Oberalp- und der Klausenpass sind wegen Schneefalls nicht befahrbar und bis auf Weiteres gesperrt, wie die Urner Baudirektion am Montag mitteilte.

Gemäss den Verkehrsmeldungen des Touring Clubs Schweiz (TCS) ist auch der Gotthardpass zwischen Hospental UR und Airolo TI aufgrund der Witterung seit Mittwochabend und bis auf Weiteres geschlossen. Eine Neubeurteilung erfolge am Dienstag.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen