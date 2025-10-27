Auf der Strasse des Furkapasses gilt seit Montagmorgen die Wintersperre. (Archivaufnahme)
- Oberalp- und Klausenpass wegen Schneefalls gesperrt bis auf Weiteres
- Gotthardpass seit Mittwochabend aufgrund der Witterung ebenfalls geschlossen
- Neubeurteilung der Lage am Dienstag nach mehrtägiger Sperrung
Der Oberalp- und der Klausenpass sind wegen Schneefalls nicht befahrbar und bis auf Weiteres gesperrt, wie die Urner Baudirektion am Montag mitteilte.
Gemäss den Verkehrsmeldungen des Touring Clubs Schweiz (TCS) ist auch der Gotthardpass zwischen Hospental UR und Airolo TI aufgrund der Witterung seit Mittwochabend und bis auf Weiteres geschlossen. Eine Neubeurteilung erfolge am Dienstag.