48 Zentimeter in 24 Stunden Schneegestöber in Andermatt UR

In Andermatt UR schneit es am Dienstagvormittag kräftig, wie Leserbilder zeigen. Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) meldet 48 Zentimeter Neuschnee in den vergangenen 24 Stunden. Die Schneehöhe geben die Lawinenforscher mit 2 Metern an.