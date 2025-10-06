Peppino Beffa, Gemeindepräsident von Schwyz, kandidiert 2026 nicht mehr für eine weitere Amtszeit. Beffa war 2012 in den Gemeinderat gewählt worden und hatte 2023 das Gemeindepräsidium übernommen.

Der Hauptort des Kantons Schwyz muss einen neuen Gemeindepräsidenten oder eine neue Gemeindepräsidentin wählen. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beffa habe zunächst als Säckelmeister und dann als Gemeindepräsident die Entwicklung des Zeughausareals begleitet, teilte die Gemeinde am Montag mit. Weil sich dieses grosse Projekt politisch dem Abschluss nähere, habe er sich entschieden, nicht mehr zu kandidieren.

Die Gemeindewahlen finden in Schwyz am 19. April 2026 statt. Nebst den im Zweijahres-Rhythmus zu wählenden Funktionen des Gemeindepräsidenten und des Säckelmeisters geht es auch um die Wahl von drei Sitzen im Gemeinderat Schwyz. Die restlichen vier Mitglieder des Gemeinderats sind bis 2028 gewählt.