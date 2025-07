Die Staatsanwaltschaft Schwyz warnt vor Betrugs-E-Mails, die sich als offizielle Behördenschreiben ausgeben. Foto: Keystone/Str

Darum gehts Staatsanwaltschaft Schwyz warnt vor betrügerischen E-Mails mit falschen Strafverfahrensbehauptungen

Offizielle Schreiben erfolgen nur per eingeschriebener Post oder persönliche Überbringung

Offizielle Schreiben erfolgen nur per eingeschriebener Post oder persönliche Überbringung

Daniel Macher Redaktor News

Im Kanton Schwyz kursieren derzeit betrügerische E-Mails, in denen sich Kriminelle als Vertreter der Staatsanwaltschaft ausgeben. In den Mails wird behauptet, die Empfänger seien in ein Strafverfahren verwickelt.

Ziel der Täter: Sie wollen an dein Geld – oder direkt an deinen Computer. Entweder fordern sie Überweisungen auf Konten von Drittpersonen oder versuchen, dich unter einem Vorwand dazu zu bringen, eine Fernwartungssoftware zu installieren.

Wichtig zu wissen:

Die Staatsanwaltschaft verlangt nie per E-Mail Geld.

Sie fordert auch niemals den Zugriff auf deinen Computer.

Offizielle Mitteilungen bekommst du immer eingeschrieben mit der Post – oder sie werden direkt durch die Polizei überbracht.

Darum gilt:

Nicht reagieren, nichts anklicken, keine Anhänge öffnen und keine Daten preisgeben!

Im Zweifel: Lösche die Nachricht und melde dich bei der nächsten Polizeistelle.