17-Jähriger klettert in Goldau SZ auf Zug – schwer verletzt

Der junge Mann verletzte sich beim Sturz schwer.

Janine Enderli Redaktorin News

Gefährliche Situation in Goldau SZ: In der Nacht auf Sonntag kletterte am Bahnhof ein 17-jähriger Schweizer auf einen Zug. Als sich der Zug in Bewegung setzte, wurde der Jugendliche von einem Funkenschlag getroffen. Dabei stürzte er vom Zug und prallte auf die Gleise.

Anschliessend konnte sich der 17-Jährige selbstständig auf das Perron begeben, wo er von anwesenden Drittpersonen betreut wurde.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Jugendliche mit erheblichen Verletzungen durch die Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Der Verunfallte wird sich vor der Jugendanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten müssen.