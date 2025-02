Am Sonntagmorgen wurde ein Mehrfamilienhaus in Brunnen SZ zerstört. Die Bewohner konnten sich glücklicherweise retten. Die Brandursache ist unklar.

Brand in Mehrfamilienhaus in Brunnen SZ

Brand in Mehrfamilienhaus in Brunnen SZ

1/2 Das Haus brannte lichterloh. Foto: KANTONSPOLIZEI SCHWYZ

Auf einen Blick Brand in Brunnen: Mehrere Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Spital

Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude

Auch zwei Personen von Rettungsdienst ins Spital gebracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag, kurz nach 8 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz mehrere Meldungen, wonach Feuer in einem Haus an der Schränggigenstrasse in Brunnen ausgebrochen sei. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten bereits offenes Feuer fest.

Die Bewohner der zwei Wohnungen konnten das Haus eigenständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Zwei Personen wurden mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Zwei weitere Bewohner begaben sich von sich aus zur Kontrolle ins Spital. Bei sämtlichen Personen besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Grosses Feuerwehraufgebot vor Ort

Die Feuerwehren konnten den Brand eindämmen und verhindern, dass die Flammen auf die benachbarten Gebäude übergriffen. Die Lösch- und Abbrucharbeiten dauern weiter an.

Die Kantonspolizei Schwyz hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Schwyz, die Feuerwehr Ingenbohl, die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz, das Feuerwehr-Inspektorat, der Rettungsdienst und ein Vertreter des Gemeinderats Ingenbohl.