Überfahrener Wolf bei Euthal SZ tot aufgefunden

In Euthal SZ ist am Sonntag ein toter Wolf auf der Fahrbahn entdeckt worden. Laut Polizeiangaben deuten Hinweise darauf hin, dass das Tier vermutlich bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

1/2 In Euthal SZ hat die Polizei am Sonntag einen toten Wolf auf der Fahrbahn entdeckt. Foto: Leserreporter

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Sonntagmorgen wurde beim Steinbachviadukt in Euthal SZ über dem Sihlsee ein toter Wolf neben der Fahrbahn gefunden, wie die Schwyzer Staatskanzlei am Montag mitteilte. Ein aufgebotener Wildhüter bestätigte vor Ort, dass es sich um einen Wolf handelt. Das Tier war ein rund 30 Kilogramm schwerer Rüde.

Der Kadaver wurde zur Untersuchung an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (FIWI) der Universität Bern gebracht, wie es weiter hiess. Dort sollen genetische Analysen klären, ob der Wolf bereits erfasst war.

Zudem wird die Todesursache untersucht. Die Behörden gehen aktuell davon aus, dass der Wolf bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.