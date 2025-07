Verkehrsunfall Vier Personen bei Auffahrunfall auf A4 in Immensee SZ verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A4 in Immensee SZ sind am Samstag vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Autobahn war nach dem Unfall vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt.

Publiziert: vor 38 Minuten