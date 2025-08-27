Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Wägitalerstrasse im Kanton Schwyz verunglückt. Der 51-Jährige fuhr nach 16 Uhr von Vorderthal Richtung Siebnen. In einem Tunnel verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Vorderthal SZ schwer

Ein Helikopter der Rega flog den verletzten Motorradfahrer in ein Spital. (Symbolbild) Foto: MARTIAL TREZZINI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte, wurde der Motorradfahrer beim Unfall erheblich verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich zunächst am Unfallort um ihn, dann wurde er von der Rettungsflugwacht in eine ausserkantonale Klinik geflogen.

Die Wägitalerstrasse war wegen des Unfalls während rund einer Stunde zwischen Vorderthal und Innerthal komplett gesperrt.