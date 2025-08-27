Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Vorderthal SZ schwer

Ein Helikopter der Rega flog den verletzten Motorradfahrer in ein Spital. (Symbolbild)
Foto: MARTIAL TREZZINI
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte, wurde der Motorradfahrer beim Unfall erheblich verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich zunächst am Unfallort um ihn, dann wurde er von der Rettungsflugwacht in eine ausserkantonale Klinik geflogen.
Die Wägitalerstrasse war wegen des Unfalls während rund einer Stunde zwischen Vorderthal und Innerthal komplett gesperrt.