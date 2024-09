Zwei Männer flüchten in Schwyz mit mutmasslich gestohlenem Auto

Um sich einer Kontrolle zu entziehen, haben sich zwei Männer am frühen Freitagmorgen in Schwyz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. Sie stehen im Verdacht, das Auto in Kerns OW entwendet und ohne Führerausweis gefahren zu haben.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Polizei wurde am Freitagmorgen ein Auto mit Obwaldner Kontrollschildern gemeldet, welches mit unsicherer Fahrweise unterwegs war, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mit. Zudem seien zwei Männer in Ibach dabei beobachtet worden, wie sie um die Häuser schlichen und dann mit dem Obwaldner Auto in Richtung Muotathal davonfuhren.

Als die Polizei mutmasslich dieses Fahrzeug in Muotathal anhalten wollte, fuhr dieses mit übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Schwyz. Die Polizei fand das Auto später in Schwyz bei einem Bauernhof, jedoch ohne die Insassen. Zusammen mit den Hundeführern gelang es der Polizei, die beiden Männer in einem angrenzenden Stall aufzuspüren und festzunehmen.

Bei den beiden Männern handelte es sich um einen 23-jährigen Mann aus Libyen und einen 29-jährigen Mann aus Marokko. Sie müssen sich für ihre mutmasslichen Delikte vor der Staatsanwaltschaft verantworten.