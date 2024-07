Die Drehgondelbahn Sattel-Hochstuckli im Kanton Schwyz steht still. Grund dafür ist ein sich anbahnender Lagerschaden an der Seilscheibe.

Sattel-Hochstuckli-Drehgondelbahn steht still

Sattel-Hochstuckli-Drehgondelbahn steht still

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Bei der Gondelbahn bahnt sich ein Schaden an.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zu Beginn der Schul-Sommerferien hat die Sattel-Hochstuckli-Drehgondelbahn in der Zentralschweiz ihren Betrieb vorübergehend einstellen müssen. Rund eine Woche lang dürften die Gondeln stillstehen.

Grund dafür ist ein sich anbahnender Lagerschaden an der Seilscheibe, wie die Betreiber der Bahn am Donnerstag mitteilten. Das Lager hätte erst bei der ordentlichen Revision im Herbst ersetzt werden sollen. Es habe sich nun aber gezeigt, dass es möglicherweise nicht so lange durchhalten werde, hiess es.

Mit dem Entscheid für den Betriebsunterbruch sollten ein ungeplanter Stillstand der Anlage und weitergehende Schäden vermieden werden. Der Betrieb wird am 19. oder am 20. Juli wieder aufgenommen, je nach dem Verlauf der Arbeiten. Die Bahnbetreiber verwiesen für nähere Angaben auf ihre Webseite.