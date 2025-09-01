Velofahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Arth SZ

Am Sonntagabend ist in Arth SZ ein Velofahrer bei einer seitlichen Kollision mit einem unbekannten Fahrzeug gestürzt und verletzt worden. Der Lenker des beteiligten Wagens fuhr nach kurzem Halt weiter, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Montag mitteilte.

In Arth SZ hat sich am Sonntag ein Rennradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallhergangs. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 38-jährige Mann fuhr mit seinem Rennrad auf der Luzernerstrasse von Arth in Richtung Immensee. Nach dem Dorfausgang wurde er von einem unbekannten Fahrzeug überholt, wobei es zu einer seitlichen Berührung kam, wie die Polizei im Communiqué schrieb.

Der Velofahrer prallte gegen den Randstein, stürzte und kam in einer Wiese zu liegen. Mit «unbestimmten Verletzungen» begab er sich später selbständig in ärztliche Behandlung.

Das unbekannte Fahrzeug hielt nach der Kollision zunächst am rechten Fahrbahnrand an, setzte seine Fahrt jedoch kurze Zeit später in Richtung Immensee fort, wie es hiess. Die Polizei sucht Zeugen.