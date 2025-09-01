Velofahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Arth SZ

In Arth SZ hat sich am Sonntag ein Rennradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallhergangs. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der 38-jährige Mann fuhr mit seinem Rennrad auf der Luzernerstrasse von Arth in Richtung Immensee. Nach dem Dorfausgang wurde er von einem unbekannten Fahrzeug überholt, wobei es zu einer seitlichen Berührung kam, wie die Polizei im Communiqué schrieb.
Der Velofahrer prallte gegen den Randstein, stürzte und kam in einer Wiese zu liegen. Mit «unbestimmten Verletzungen» begab er sich später selbständig in ärztliche Behandlung.
Das unbekannte Fahrzeug hielt nach der Kollision zunächst am rechten Fahrbahnrand an, setzte seine Fahrt jedoch kurze Zeit später in Richtung Immensee fort, wie es hiess. Die Polizei sucht Zeugen.