Dramatischer Vorfall in Siebnen: Ein Fahranfänger verlor am Samstagabend die Kontrolle über seinen Mazda und prallte gegen eine Brücke. Trotz massiver Beschädigung des Fahrzeugs kamen die Insassen mit dem Schrecken davon.

1/4 Das Auto wurde erheblich beschädigt. Foto: Blick-Leserreporter

Darum gehts Heftiger Unfall in Siebnen SZ: Mazda kracht in Brücke. Niemand verletzt

Lernfahrer und Begleitperson konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen

Polizei und Feuerwehr waren gegen 18 Uhr vor Ort Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Heftiger Unfall in Siebnen SZ am Samstagabend: Bilder eines Leserreporters und ein Tiktok-Video zeigen, dass ein dunkelblauer Mazda in der Schwyzer Ortschaft in eine Brücke gekracht ist. Beinahe wäre der Wagen in die Wägitaler Aa gestürzt.

Der Wagen mit Aargauer Kontrollschildern wurde massiv beschädigt. «Wie ich mitbekommen habe, ist am Auto ein blaues L für einen Fahranfänger», meldet der Leserreporter.

Niemand verletzt

Polizei und Feuerwehr waren gegen 18 Uhr vor Ort. Die Unfallstelle wurde gesichert. Im Tiktok-Video ist zu sehen, wie sich die Vorderräder des Wagens, der im Brückengeländer eingeklemmt war, drehten. Auch der Heckscheibenwischer war aktiviert.

Wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilt, sassen ein Lernfahrer (30) und eine Begleitperson (34) im Fahrzeug. Sie konnten den Mazda selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Es entstand erheblicher Sachschaden.