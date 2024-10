Unfall in Schwyz Autofahrer bei Crash mit Mauer verletzt

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in Schwyz mit einer Mauer am Strassenrand kollidiert und hat sich dabei verletzt. Sein Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand und musste aufgeschnitten werden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.