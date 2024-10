Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge in Reichenburg SZ gab es drei Verletzte. Die 42-jährige Unfallverursacherin und die Insassen des anderen Fahrzeugs wurden ins Spital gebracht. Ein Alkoholtest fiel positiv aus.

Unfall in Reichenburg SZ

Foto: Kantonspolizei Schwyz

Am Mittwochabend fuhr eine 42-jährige Autolenkerin um 22.30 Uhr in Reichenburg SZ über den Stutzkreisel in Richtung Buttikon SZ. Kurz danach geriet sie auf der Kantonsstrasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen.

Dabei verletzte sich die Frau schwer und musste ins Spital gebracht werden. Der Rettungsdienst brachte auch die 38-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ihre 39-jährige Beifahrerin zur Kontrolle ins Spital.

Aufgrund festgestellter Symptome führte die Kantonspolizei Schwyz bei der Beschuldigten einen Alkoholtest durch, der positiv ausfiel. Der Beschuldigten wurde der Führerausweis abgenommen.