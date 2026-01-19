Schwerer Unfall auf der Talabfahrt Laucheren in Oberiberg: Ein 26-jähriger Snowboarder stürzte am Samstag schwer und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Rega brachte ihn in eine Spezialklinik.

Am Samstagvormittag, 17. Januar 2026, ist es auf der Talabfahrt Laucheren in Oberiberg im skigebiet Hoch-Ybrig zu einem schweren Schneesport-Unfall gekommen.

Ein 26-jähriger Snowboarder stürzte kurz vor 11 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen auf der blauen Piste und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Mit Rega ins Spital geflogen

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort flog die Rega den Verletzten in eine ausserkantonale Spezialklinik. Die Umstände des Unfalls werden durch die Kantonspolizei Schwyz abgeklärt.