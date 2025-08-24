Eine 36-jährige Autolenkerin verunfallte am Samstagabend auf der Luzernerstrasse zwischen Küssnacht und Merlischachen. Ihr Fahrzeug überschlug sich nach einer Kollision mit einer Stützmauer, wobei die Frau erheblich verletzt wurde.

Daniel Macher Redaktor News

Am Samstagabend fuhr eine 36-jährige Autolenkerin kurz nach 19 Uhr auf der Luzernerstrasse von Küssnacht in Richtung Merlischachen. Dabei kollidierte sie mit der Stützmauer am rechten Strassenrand. In der Folge überschlug sich ihr Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die Frau erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst und die Stützpunkt Feuerwehr Küssnacht geborgen und anschliessend in ein ausserkantonales Spital gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Luzernerstrasse zwischen Küssnacht und Merlischachen während rund einer Stunde gesperrt werden.