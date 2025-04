Am Mittwochmorgen kam es in Feusisberg SZ zu einem Crash zwischen Mensch und Tier. Ein Töfffahrer wurde dabei verletzt.

Darum gehts Töfffahrer kollidiert mit Reh, stürzt und wird erheblich verletzt

Unfall ereignete sich auf der Pfäffikonerstrasse in Feusisberg SZ

Am Mittwochmorgen fuhr ein Töfffahrer (34) auf der Pfäffikonerstrasse in Feusisberg SZ vom Gebiet First herkommend in Richtung Autobahneinfahrt Halten. Um 5.45 Uhr kollidierte er mit einem Reh, welches die Strasse überquerte. Der Mann stürzte und erlitt erhebliche Verletzungen, wie die Schwyzer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Spital. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. Das Reh starb auf der Unfallstelle und wurde durch den Wildhüter abgeholt.