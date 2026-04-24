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Unfall in Altendorf SZ: Video zeigt die Rega im Einsatz
Unfall in Altendorf SZ
Video zeigt die Rega im Einsatz
Polizei, Feuerwehr und Rega sind nach einem schweren Verkehrsunfall in Altendorf SZ im Einsatz.
Publiziert: vor 16 Minuten
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