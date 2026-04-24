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Unfall in Altendorf SZ
Video zeigt die Rega im Einsatz

Polizei, Feuerwehr und Rega sind nach einem schweren Verkehrsunfall in Altendorf SZ im Einsatz.
Publiziert: vor 16 Minuten
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