Ein 56-jähriger Mann ist am Grossen Mythen verunglückt. Die Rega konnte den Berggänger nur noch tot bergen.

Berggänger (†56) stürzt 200 Meter in die Tiefe

Tödlicher Unfall am Grossen Mythen

Die Rega barg die Leiche des Toten. (Symbolbild) Foto: Rega

Am Sonntagvormittag, kurz nach 11 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, dass ein Mann am Grossen Mythen rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt sei. Die aufgebotene Rega konnte den 56-jährigen Berggänger im unwegsamen Gelände nur noch tot bergen.

Nebst der Rega und der Kantonspolizei Schwyz stand auch das Care Team des Kantons Schwyz für die Betreuung der Angehörigen im Einsatz.