EBS Schwyz und Swisscom spannen für Glasfaserausbau zusammen

Im Raum Schwyz wird das Glasfasernetz gemeinsam vom Energie- und Telekommunikationsanbieter EBS und der Swisscom ausgebaut. Die beiden Unternehmen haben dazu eine Kooperation vereinbart, wie sie am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Im Raum Schwyz wird das Glasfasernetz ausgebaut. (Symbolbild) Foto: Matthias Rietschel

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ziel der Zusammenarbeit ist es gemäss dem Communiqué, Schwyz, Muotathal, Lauerz, Sattel, Steinen, Morschach Dorf, Oberiberg und Unteriberg bis in die Wohnungen an das Glasfasernetz anzuschliessen. Illgau ist seit 2020 an das Glasfasernetz angeschlossen.

Das Glasfasernetz bietet gemäss der Mitteilung höhere Internetgeschwindigkeiten und stabilere Verbindungen als das bestehende Kupfernetz. Zudem braucht es weniger Energie.

Die nötigen Bauarbeiten würden sowohl von der EBS als auch von der Swisscom ausgeführt, hiess es in der Mitteilung. Damit könne die bestehende Infrastruktur miteinbezogen werden.

Die ersten Glasfaseranschlüsse in den Wohnungen sollen im Sommer 2025 realisiert werden. Die Bevölkerung habe dabei die freie Wahl, welchen Anbieter sie nutzen wolle, hiess es in der Mitteilung.