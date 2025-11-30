In Seewen wurden zwei Rettungssanitäter bei einem Notfalleinsatz angegriffen. Ein 56-jähriger Sanitäter erlitt durch einen Messerangriff erhebliche Verletzungen. Der 33-jährige deutsche Täter wurde nach Taser-Einsatz festgenommen.

Darum gehts Rettungssanitäter in Seewen bei Einsatz angegriffen und erheblich verletzt

Angreifer mit Messer attackierte Sanitäter, wurde mit Taser überwältigt

Johannes Hillig Redaktor News

In Seewen SZ wurden Retter auf einmal selbst angegriffen. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, sei der Rettungsdienst Schwyz um ca. 22.20 Uhr zu einem medizinischen Notfalleinsatz in ein mehrstöckiges Wohngebäude an die Bahnhofstrasse nach Seewen ausgerückt. Der Patient war aggressiv gegenüber den beiden Rettungssanitätern, diese verliessen daraufhin das Haus wieder. Wie die Polizei weiter den Vorfall schildert, habe der 33-jährige Deutsche die Sanitäter verfolgt. Im Freien griff er einen der beiden mit einem Messer an. Ein 56-Jähriger wurde erheblich verletzt, heisst es von der Polizei.

Die sofort aufgebotenen Polizisten konnten den mutmasslichen Täter vor Ort nach einem Taser-Einsatz festnehmen. Sowohl der verletzte Rettungssanitäter als auch der Angreifer wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben die Ermittlungen zur Klärung des genauen Tathergangs aufgenommen.