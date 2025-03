Lernfahrer verunfallt mit entwendetem Auto vier Mal

Nach der vierten Kollision ist das Auto zum Stillstand gekommen. Foto: Legena Reto

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz hatte der Jugendliche in Pfäffikon einen nicht verriegelten Personenwagen aus einer unverschlossenen Garagenbox entwendet und sich hinter das Steuer gesetzt. In der Einsiedlerstrasse in Biberbrugg kam das Auto nach einer Kollision mit einer Leitplanke quer zur Strasse zum Stillstand.

Die Polizei geht davon aus, dass der Lernfahrer auf seiner Strolchenfahrt bereits zuvor drei Kollisionen verursacht hatte. So soll er in Pfäffikon einen Pfosten, im Chaltenbodenrank in Schindellegi eine Mittelleitplanke und in einem Kreisel in Biberbrugg einen Randstein beschädigt haben.

Der Unfallverursacher musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.