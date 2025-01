Strassenverkehr Kanton will Grundstrasse in Schwyz ausbauen und sanieren

Die Grundstrasse in Schwyz soll sicherer werden. Der Kanton will auf dem 1,6 Kilometer langen Abschnitt unter anderem die Strasse verbreitern, Velostreifen erstellen und neue Trottoirs bauen, wie die Schwyzer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Publiziert: 09:23 Uhr