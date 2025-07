Eine Frontalkollision in Steinen SZ hat zwei Verletzte gefordert. Am Sonntagabend prallten zwei Autos auf der Schwyzerstrasse zusammen. Die Strasse musste für zwei Stunden gesperrt werden.

Beim jüngeren der beiden Unfallopfer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Foto: KANTONSPOLIZEI SCHWYZ

Darum gehts Frontalkollision in Steinen SZ

Blut- und Urinprobe bei einem Fahrer angeordnet

Zwei Verletzte, Strasse zwei Stunden gesperrt

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntagabend, 20. Juli, kam es um 21.20 Uhr auf der Schwyzerstrasse in Steinen zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Dabei erlitt ein Autofahrer (30), der Richtung Seewen SZ unterwegs war, erhebliche Verletzungen. Der Fahrer (25), der in die Gegenrichtung fuhr, wurde leicht verletzt. Das teilt die Kantonspolizei Schwyz in einer Pressemeldung mit.

Der Rettungsdienst brachte beide in Spitalpflege. Beim jüngeren der beiden Unfallopfer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Schwyzerstrasse musste im Bereich der Unfallstelle für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.