In Unteriberg SZ kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall, als ein Autofahrer mit einer Leitplanke kollidierte. Der Fahrer wurde erheblich verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Beifahrer konnte sich selbständig befreien.

1/5 Ein Auto kollidierte mit einer Leitplanke. Foto: Kantonspolizei Schwyz

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Donnerstagabend kam es auf der Hertistrasse in Unteriberg SZ zu einer Selbstkollision eines Personenwagens. Der Lenker wurde erheblich, der Beifahrer leicht verletzt. Die Hertistrasse blieb für rund drei Stunden gesperrt.

Ein PW-Lenker (20) fuhr um 21.15 Uhr auf der Hertistrasse in Unteriberg in Richtung Studen. Bei der Brücke über die Waag kollidierte der Autofahrer mit der Leitplanke. Der Beifahrer (17) konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und via Drittpersonen die Rettungskräfte alarmieren. Der Lenker musste von der Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln und der Feuerwehr Unteriberg aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Rega flog ihn mit erheblichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital. Der Beifahrer wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Fahrzeug sichergestellt

Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Das Fahrzeug wurde zwecks Spurensicherung polizeilich sichergestellt. Die Hertistrasse blieb während der Bergungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Reinigung rund drei Stunden gesperrt.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Schwyz die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln, die Feuerwehr Unteriberg, die Rega, der Rettungsdienst, der Unterhaltsdienst der Gemeinde Unteriberg und ein privater Abschleppdienst.