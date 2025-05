Endlich wieder Luchs-Nachwuchs im Tierpark Goldau

Luchsweibchen Matra hat sich mit ihrem Nachwuchs zurückgezogen. In sechs bis acht Wochen sind die Jungen für Besuchende ersichtlich. Foto: Tierpark Goldau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Matra kam im Januar aus dem zürcherischen Tierpark Langenberg nach Goldau und wurde dort mit dem Männchen Bagheera verpaart. Die Geburt fand in einer Wurfbox im für Besuchern nicht einsehbaren Teil der Anlage statt, teilte der Park mit.

Der Luchsnachwuchs öffnet nach zehn bis zwölf Tagen die Augen, etwa zehn Tage später machen sie ihre ersten Gehversuche. Nach sechs bis acht Wochen könnten Besucher des Tierparks die Jungtiere erstmals zu Gesicht bekommen. Die Aufzucht der Jungtiere ist Sache von Matra, hiess es im Communiqué weiter. Vater Bagheera bleibe zwar in der Anlage, an der Pflege des Nachwuchses beteilige er sich aber nicht.

Die Geburt sei nicht nur ein freudiges Ereignis für den Park, sondern auch ein «bedeutender Beitrag» für den Artenschutz, so der Tierpark Goldau. Zwar sei eine Auswilderung in Goldau aktuell nicht möglich. Aber eine neue, geeignete Anlage sei geplant. Dies mit dem Ziel, Luchse künftig für ein Leben in der Wildnis vorzubereiten.