Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Unbekannter Autofahrer hinterlässt Ölspur in Egg SZ am 7. April 2026
- Rund zwei Kilometer lange Spur erforderte Einsatz von Feuerwehr und Spezialfirma
- Kantonspolizei Schwyz bittet um Hinweise unter 041 819 29 29
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Janine EnderliRedaktorin News
Am Dienstagabend, 7. April 2026, verursachte ein unbekannter Autofahrer zwischen 22 Uhr und Mitternacht in Egg SZ eine rund zwei Kilometer lange Ölspur. Diese verläuft von der Kapellstrasse über die Meierenstasse und die Teufelsbrücke bis zum Gebiet Chüelwisli unterhalb des Etzels.
Dort wurde der Personenwagen vermutlich abgeschleppt. Die Strassen mussten durch eine Spezialfirma von der Ölspur befreit werden. Für die Reinigungsarbeiten stand auch die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln im Einsatz.
Die Kantonspolizei Schwyz sucht den fehlbaren Autofahrer. Er sowie Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 819 29 29 zu melden.