In Egg SZ hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend eine zwei Kilometer lange Ölspur hinterlassen. Die Strassen mussten von einer Spezialfirma und der Feuerwehr gereinigt werden. Die Polizei sucht den Verursacher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannter Autofahrer hinterlässt Ölspur in Egg SZ am 7. April 2026

Rund zwei Kilometer lange Spur erforderte Einsatz von Feuerwehr und Spezialfirma

Kantonspolizei Schwyz bittet um Hinweise unter 041 819 29 29 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagabend, 7. April 2026, verursachte ein unbekannter Autofahrer zwischen 22 Uhr und Mitternacht in Egg SZ eine rund zwei Kilometer lange Ölspur. Diese verläuft von der Kapellstrasse über die Meierenstasse und die Teufelsbrücke bis zum Gebiet Chüelwisli unterhalb des Etzels.

Dort wurde der Personenwagen vermutlich abgeschleppt. Die Strassen mussten durch eine Spezialfirma von der Ölspur befreit werden. Für die Reinigungsarbeiten stand auch die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln im Einsatz.

Die Kantonspolizei Schwyz sucht den fehlbaren Autofahrer. Er sowie Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 819 29 29 zu melden.