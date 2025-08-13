Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstagabend in Brunnen beim Landeanflug mit seinem Gleitschirm verunglückt. Er stürzte aus rund zehn Metern Höhe ab und verletzte sich schwer, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Gleitschirmpilot stürzt in Brunnen SZ aus zehn Metern Höhe ab

Gleitschirmpilot stürzt in Brunnen SZ aus zehn Metern Höhe ab

Die Rega brachte den beim Unfall in Brunnen SZ erheblich verletzten Gleitschirmpiloten in ein ausserkantonales Spital. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Gleitschirmpilot startete um 19.45 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Fronalpstock. Beim Anflug auf den Auslandschweizerplatz in Brunnen geriet er in Turbulenzen und stürzte zu Boden.

Der Mann erlitt laut Mitteilung erhebliche Verletzungen. Passanten leisteten erste Hilfe, ehe der aufgebotene Rettungsdienst die Betreuung übernahm. Die Rega flog den Verunfallten anschliessend in ein ausserkantonales Spital, wie es weiter hiess.