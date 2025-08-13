Die Rega brachte den beim Unfall in Brunnen SZ erheblich verletzten Gleitschirmpiloten in ein ausserkantonales Spital. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Gleitschirmpilot startete um 19.45 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Fronalpstock. Beim Anflug auf den Auslandschweizerplatz in Brunnen geriet er in Turbulenzen und stürzte zu Boden.
Der Mann erlitt laut Mitteilung erhebliche Verletzungen. Passanten leisteten erste Hilfe, ehe der aufgebotene Rettungsdienst die Betreuung übernahm. Die Rega flog den Verunfallten anschliessend in ein ausserkantonales Spital, wie es weiter hiess.