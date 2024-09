Schiessanlagen Kanton Schwyz sichert Beiträge zur Sanierung von Schiessanlagen

Die Schwyzer Regierung will die kantonalen Beiträge an die Sanierung von Schiessanlagen sicherstellen. Sie will eine bis Ende 2025 befristete Regelung, welche es dem Kanton erlaubt Gelder zu sprechen, verlängern.