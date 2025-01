In Altendorf SZ brannte es am Mittwochmorgen in einem Mehrfamilienhaus. Ein Dutzend Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, drei Personen kamen ins Spital. Die Flammen sind inzwischen gelöscht. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln die Brandursache.

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Altendorf (SZ)

Hausbrand in Altendorf im Kanton Schwyz Foto: Kapo Schwyz

Auf einen Blick Feuer in Altendorf SZ: Haus brennt, Bewohner wurden evakuiert

Feuerwehr Altendorf bringt Brand unter Kontrolle

Daniel Macher Redaktor News

Am Mittwochmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Altendorf SZ gebrannt. Das teilt Kantonspolizei Schwyz mit. Kurz vor 6 Uhr haben die Einsatzzentrale mehrere Notrufe erreicht, dass es in einem Haus im Hinterfeld in Altendorf brenne. Die ausgerückte Patrouille konnte im mittleren Teil des Gebäudes ein offenes Feuer feststellen. Die Bewohner des mittleren Teils des Mehrfamilienhauses, rund ein Dutzend Personen, mussten evakuiert werden.

Gemäss Kantonspolizei konnte die Feuerwehr Altendorf den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Die Wohnungen in dem Gebäudeteil sind zurzeit nicht bewohnbar. Der Gemeindeführungsstab Altendorf bemüht sich um die Unterbringung der Betroffenen.

Die Kantonspolizei Schwyz hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.