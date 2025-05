Dramatischer Vorfall in Gross SZ: Eine Gleitschirmpilotin aus dem Iran verunglückte beim Landeanflug. Die Rettungsflugwacht brachte die Schwerverletzte in ein Spital.

Ein Helikopter flog die Iranerin ins Spital. Foto: KANTONSPOLIZEI SCHWYZ

Darum gehts Iranische Gleitschirmpilotin stürzt in Gross SZ ab und wird schwer verletzt

Rettungsdienst versorgte die Verunfallte vor Ort medizinisch

Frau (40) wurde in eine ausserkantonale Klinik geflogen

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagmittag, kurz nach 12 Uhr, geriet eine iranische Gleitschirmpilotin (40) beim Landeanflug aus bislang ungeklärten Gründen an der Kürschenenstrasse in Gross in Schwierigkeiten und stürzte auf eine Wiese ab. Die Verunfallte wurde zuerst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschliessend durch die Rettungsflugwacht mit erheblichen Verletzungen in eine ausserkantonale Klinik geflogen, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt.