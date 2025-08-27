DE
FR
Abonnieren

Rega, Ambulanzen, Polizeiboote
Mysteriöser nächtlicher Grosseinsatz am See in Pfäffikon SZ

In Pfäffikon kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Grosseinsatz am See. Die Ursache ist bisher unklar, der Einsatz läuft weiter.
Publiziert: 06:58 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der Einsatz dauert bis in die frühen Morgenstunden an.
Foto: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Kurz nach Mitternacht meldete ein Leser aus Pfäffikon SZ einen Grosseinsatz am See. Es seien mehrere Polizeiautos und -boote, Ambulanzen und selbst die Rega im Einsatz. Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei Schwyz einen Einsatz.

Da dieser aber noch andauert, konnte noch keine Auskunft erteilt werden. «Auch die Abklärungen zur Ursache sind noch nicht definitiv abgeschlossen», so Polizeisprecher Pascal Weber.

+++ Update folgt +++

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen