In Pfäffikon kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Grosseinsatz am See. Die Ursache ist bisher unklar, der Einsatz läuft weiter.

Der Einsatz dauert bis in die frühen Morgenstunden an. Foto: Leserreporter

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach Mitternacht meldete ein Leser aus Pfäffikon SZ einen Grosseinsatz am See. Es seien mehrere Polizeiautos und -boote, Ambulanzen und selbst die Rega im Einsatz. Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei Schwyz einen Einsatz.

Da dieser aber noch andauert, konnte noch keine Auskunft erteilt werden. «Auch die Abklärungen zur Ursache sind noch nicht definitiv abgeschlossen», so Polizeisprecher Pascal Weber.

+++ Update folgt +++